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21 жовтня 2021, 20:40

Завтра на дорогах запрацюють ще 17 камер автофіксації порушень ПДР

21 жовтня 2021, 20:40
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Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 22 жовтня, на українських дорогах запрацюють ще 17 камер автофіксації порушень правил дорожнього руху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку першого заступника керівника патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.

Камери увімкнуть на дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей.

Львів:

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена.

Вінниця:

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька.

Харків:

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака.

Донецька область:

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка.

Харківська область:

на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа.

Як повідомлялося, МВС хоче позбавляти прав злісних порушників правил дорожнього руху.

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