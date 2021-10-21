Завтра на дорогах запрацюють ще 17 камер автофіксації порушень ПДР

Кілька західноукраїнських областей практично синхронно підняли перед центральною владою та постачальником газу питання про надвисокі тарифи на газ для соціальної сфери, назвавши ситуацію "надзвичайною...

11 жовтня 2021

Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України

Сергій Притула, який нещодавно заявив про створення своєї партії, здається, не збирається залишати виборців заходу країни, "обжитих" його колишнім "Голосом". Але цього разу політик-шоумен хоче пошукат...