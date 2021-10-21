Завтра на дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД
В пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.
Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.
Львов:
ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;
ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.
Винница:
ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;
ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;
ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;
просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.
Харьков:
ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.
Донецкая область:
на 676 км+102 автодороги Н-08 направление С. Кальчиновка.
Харьковская область:
на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;
на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;
на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;
на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;
на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;
на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;
на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;
на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.
Как сообщалось, МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.