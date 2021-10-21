12:58  21 октября
Медики на грани истощения: во Франковске две COVID-больницы переполнены пациентами
17:59  21 октября
В Киеве патрульный полицейский попал под колеса микроавтобуса
17:36  21 октября
На Донбассе относительное затишье: российские оккупанты 2 раза нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
21 октября 2021, 20:40 1

Завтра на дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений ПДД

21 октября 2021, 20:40 1
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 22 октября, на украинских дорогах заработают еще 17 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу первого заместителя руководителя патрульной полиции Киева Алексея Билошицкого.

Камеры включат на дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей.

Львов:

ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сиховская, 16-а направление направления прибора ул. Зеленая.

Винница:

ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая.

Харьков:

ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака.

Донецкая область:

на 676 км+102 автодороги Н-08 направление С. Кальчиновка.

Харьковская область:

на 468 км+745 автодороги М-03 направление г. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 622 км+984 автодороги М-03 направление г. Харьков;

на 624 км+043 автодороги М-03 направление г. Славянск;

на 15 км+381 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 16 км+622 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+285 автодороги М-18 направление г. Харьков;

на 19 км+426 автодороги М-18 направление г. Мерефа.

Как сообщалось, МВД хочет лишать прав злостных нарушителей правил дорожного движения.

ПДД камеры дороги полиция

На Киевщине возле Обухова столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие
21 октября 2021, 19:45
На Львовщине микроавтобус влетел в трактор, есть пострадавшие
21 октября 2021, 11:39
В Одесской области произошло смертельное ДТП: движение на трассе ограничено
20 октября 2021, 09:26
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
С Кличко против Филатова? Зачем Коломойский берет под контроль днепровский "УДАР"
Все публикации »
Янина Соколовская
Виталий Бала
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua