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21 жовтня 2021, 19:45 39

На Київщині біля Обухова зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, є потерпілі

21 жовтня 2021, 19:45 39
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Фото Нацполіції
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Поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Відомо про постраждалих

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області, передає RegioNews.

Подробиці аварії, яка сталася близько 15 год., невідомі, втім судячи з фото - внаслідок ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.

Зазначається, що є постраждалі.

Також можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.

Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію, - пише пресслужба поліції.

Як повідомлялося, на Львівщині мікроавтобус влетів у трактор, є постраждалі.

Учора на Одещині сталася смертельна ДТП: рух на трасі обмежено.

автобус ДТП поліція Київська область вантажівка

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