На Київщині біля Обухова зіткнулися пасажирський автобус і вантажівка, є потерпілі
Поруч з містом Обухів у Київській області сталася аварія за участі пасажирського автобуса та вантажівки. Відомо про постраждалих
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Київської області, передає RegioNews.
Подробиці аварії, яка сталася близько 15 год., невідомі, втім судячи з фото - внаслідок ДТП, автобус з пасажирами перекинувся.
Зазначається, що є постраждалі.
Також можливе ускладнення руху в напрямку Кагарлика.
Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи вказану інформацію, - пише пресслужба поліції.
Як повідомлялося, на Львівщині мікроавтобус влетів у трактор, є постраждалі.
Учора на Одещині сталася смертельна ДТП: рух на трасі обмежено.
На Полтавщині у дитсадку на двох дітей та виховательку впало деревоВсі новини »
21 жовтня 2021, 14:16На Дніпропетровщині чоловік стріляв по дітях
21 жовтня 2021, 13:26У Житомирі "замінували" суд, поліція вже перевіряє
21 жовтня 2021, 12:30
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"