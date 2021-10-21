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21 жовтня 2021, 11:39 301

На Львівщині мікроавтобус влетів у трактор, є постраждалі

21 жовтня 2021, 11:39 301
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Фото: Нацполіція
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На автодорозі "Львів-Пустомити-Меденичі" біля селища Щирець Львівського району водій автомобіля "Сітроен Джампер" врізався у трактор "МТЗ 80"

Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Львівської області, передає RegioNews.

Внаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження та був доставлений у медичний заклад", - йдеться у повідомленні.

Водій трактору отримав подряпини ​​​​та забої.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання правової кваліфікації.

Нагадаємо, раніше на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Солонка Львівського району внаслідок наїзду "швидкої допомоги" був травмований пішохід. 33-річного чоловіка госпіталізували.

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