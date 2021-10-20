На Одещині сталася смертельна ДТП: рух на трасі обмежено

Фото: Нацполіція

В Одеській області поблизу селища Любашівка на трасі Київ-Одеса сталася масова дорожньо-транспортна аварія за участі двох вантажівок та трьох легкових автомобілей

Як передає RegioNews, про це повідомили у Подільському районному управлінні поліції в Одеській області.

Так, внаслідок аварії загинуло троє людей, є постраждалі. Поліція встановлює усі обставини інциденту.

Наразі рух на трасі Київ-Одеса частково обмежено, об'їзд у бік Одеси здійснюється по Старокиївській трасі.

Правоохоронці звертаються до громадян з проханням утриматися від поїздок у вказаному напрямку або обрати альтернативний шлях.

Нагадаємо, раніше на автодорозі "Київ-Чоп" неподалік села Солонка Львівського району внаслідок наїзду "швидкої допомоги" був травмований пішохід. 33-річного чоловіка госпіталізували.