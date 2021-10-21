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21 октября 2021, 19:45 44

На Киевщине возле Обухова столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие

21 октября 2021, 19:45 44
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Фото Нацполиции
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Рядом с городом Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Известно о пострадавших

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области, передает RegioNews.

Подробности аварии, которая произошла около 15 часов, неизвестны, впрочем судя по фото - в результате ДТП, автобус с пассажирами перевернулся.

Отмечается, что есть пострадавшие.

Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.

Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию, - пишет пресс-служба полиции.

Как сообщалось, на Львовщине микроавтобус влетел в трактор, есть пострадавшие.

Вчера в Одесской области произошло смертельное ДТП: движение на трассе ограничено.

автобус ДТП полиция Киевская область грузовик

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