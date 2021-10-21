На Киевщине возле Обухова столкнулись пассажирский автобус и грузовик, есть пострадавшие
Рядом с городом Обухов в Киевской области произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Известно о пострадавших
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киевской области, передает RegioNews.
Подробности аварии, которая произошла около 15 часов, неизвестны, впрочем судя по фото - в результате ДТП, автобус с пассажирами перевернулся.
Отмечается, что есть пострадавшие.
Также возможно затруднение движения в направлении Кагарлыка.
Водители, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заблаговременно планируйте свои маршруты учитывая указанную информацию, - пишет пресс-служба полиции.
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