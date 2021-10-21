На Полтавщині у дитсадку на двох дітей та виховательку впало дерево

Фото: Нацполіція

У місті Кременчук на території дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей та виховательку. Їх відвезли до лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 12:00 години до поліції надійшла інформація від медиків, що на території дитячого садочка, розташованого по вул. Софіївській упало дерево, яке травмувало двох малолітніх дітей та виховательку", - розповіли правоохоронці.

Відомо, що через падіння дерева травмувалися хлопчик та дівчинка, їх було госпіталізовано до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі на чоловіка впало дерево і зламало йому ноги.