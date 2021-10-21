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21 жовтня 2021, 12:30 70

У Житомирі "замінували" суд, поліція вже перевіряє

21 жовтня 2021, 12:30 70
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Фото: сайт Національної поліції
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У Житомирі правоохоронці перевіряють всі судові установи, які є в місті, через повідомлення про мінування суду

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Нині поліцейські перевіряють п'ять судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9:50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зараз триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмежений доступ до потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.

Зокрема, до приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та інші екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно Івано-Франківський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який заявляв про "мінування" резиденції "Синьогора", куди президент України Володимир Зеленський збирався приїхати на Новий рік-2021.

суд мінування поліція Житомир

 
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