У Житомирі "замінували" суд, поліція вже перевіряє

Фото: сайт Національної поліції

У Житомирі правоохоронці перевіряють всі судові установи, які є в місті, через повідомлення про мінування суду

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Нині поліцейські перевіряють п'ять судових установ, розташованих в обласному центрі. 21 жовтня близько 9:50 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про загрозу безпеці громадян", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зараз триває евакуація відвідувачів та працівників, а також обмежений доступ до потенційно небезпечної території.

Вибухотехніки розпочали обстеження приміщень.

Зокрема, до приміщень, де розташовані судові установи, прибули слідчо-оперативні групи, патрульні та інші екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно Івано-Франківський міський суд засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який заявляв про "мінування" резиденції "Синьогора", куди президент України Володимир Зеленський збирався приїхати на Новий рік-2021.