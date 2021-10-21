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21 жовтня 2021, 16:55 28

На Буковині буревій повалив дерева на гірську дорогу та заблокував проїзд перевалом

21 жовтня 2021, 16:55 28
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Фото з відкритих джерел
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На гірській Вижниччині Чернівецької області буревій повалив дерева, які заблокували дорогу

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Чернівецької області, передає RegioNews.

Щоб ліквідувати наслідки негоди, відповідні служби чекають, поки вщухне сильний вітер.

У Вижницькому районі на Буковині через буревій дерева упали на гірську дорогу та заблокували проїзд перевалом "Шурдин".

Унаслідок сильних поривів вітру повалені дерева у Національному природному парку "Вижницький". Сталося це на дорозі Т-26-09/Р-62/ – Долішній Шепіт – КПП "Руська", - йдеться у повідомленні дорожників.

Там зазначають, що наразі ліквідувати наслідки негоди не можуть. Чекають, щоб вітер трохи заспокоївся.

Як повідомлялося, сьогодні на Полтавщині у дитсадку на двох дітей та виховательку впало дерево.

негода Буковина дороги горы вітер дерева

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