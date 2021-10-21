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21 жовтня 2021, 12:30 2128

В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область

21 жовтня 2021, 12:30 2128
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Фото: з відкритих джерел
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На всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода

За даними Sinoptik.ua, вітряна погода буде 20-21 жовтня.

Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, у західних областях і Карпатах - 24-25 м/с. Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Максимально уважними радимо бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається "помаранчевий" рівень пожежонебезпеки.

Раніше повідомлялось, що у 7 областях України було оголошено надзвичайну пожежну небезпеку.

погода пожежа вітер природа Синоптики

 
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