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05 жовтня 2021, 17:23 9

Рятувальники попереджають про штормовий вітер в Україні

05 жовтня 2021, 17:23 9
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Фото з відкритих джерел
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В Україні попередили про сильні пориви вітру

Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій з посиланням на УкрГідрометцентр, передає RegioNews.

За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 5 жовтня з утриманням 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сильний поривчастий вітер приніс в Україну потепління.

погода вітер ДСНС Синоптики гідрометцентр

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