Рятувальники попереджають про штормовий вітер в Україні
В Україні попередили про сильні пориви вітру
Про це повідомляє Держслужба надзвичайних ситуацій з посиланням на УкрГідрометцентр, передає RegioNews.
За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 5 жовтня з утриманням 6 жовтня у більшості західних областей та в південно-східній частині пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сильний поривчастий вітер приніс в Україну потепління.
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