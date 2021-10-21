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21 октября 2021, 16:55 28

На Буковине ураган повалил деревья на горную дорогу и заблокировал проезд перевалом

21 октября 2021, 16:55 28
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Фото из открытых источников
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На горной Вижниччины Черновицкой области ураган повалил деревья, которые заблокировали дорогу

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Черновицкой области, передает RegioNews.

Чтобы ликвидировать последствия непогоды, соответствующие службы ждут, пока утихнет сильный ветер.

В Вижницком районе на Буковине из-за урагана деревья упали на горную дорогу и заблокировали проезд перевалом "Шурдин".

В результате сильных порывов ветра повалены деревья в Национальном природном парке "Вижницкий". Произошло это на дороге Т-26-09/Р-62/ – Долишний Шепот – КПП "Руська", - говорится в сообщении дорожников.

Там отмечают, что сейчас ликвидировать последствия непогоды не могут. Ждут, чтобы ветер немного успокоился.

Как сообщалось, сегодня на Полтавщине в детском саду на двоих детей и воспитательницу упало дерево.

непогода Буковина дороги горы ветер деревья

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