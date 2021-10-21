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21 жовтня 2021, 15:53 21

Через нові правила міжобласних перевезень на маршрути не вийшли 40% автоперевізників - "Укрпас"

21 жовтня 2021, 15:53 21
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Автобусні перевізники відмовляються виходити на маршрути через нові карантинні правила міжобласних автобусних перевезень

Про це йдеться в повідомленні компанії "Укрпас", передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Із 21 жовтня в Україні почали діяти затверджені Кабінетом Міністрів України посилені правила міжобласних автобусних перевезень у "жовтих" і "червоних" регіонах України.

Сьогодні на автобусні рейси, які відправляються з Центрального автовокзалу Києва, не вийшли 40% перевізників. Причина - перевізники не розуміють правил контролю і бояться, що поліція штрафуватиме водіїв. У результаті ми отримуємо те, проти чого боролися з моменту заснування компанії "Укрпас" - перевізники повертаються до "тіньових" перевезень, - повідомив директор компанії "Укрпас" Максим Скляренко.

За даними компанії, 21 жовтня скасовано низку рейсів до Кривого Рогу, Миколаївки, Рівного, Харкова, Кам'янця-Подільського, Умані, Одеси, Білгорода-Дністровського, Новгорода-Сіверського та інших міст.

Водночас, за словами директора "Укрпасу", компанія для зручності пасажирів та перевізників розгорнула пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва.

У планах компанії найближчим часом також організувати на автовокзалі столиці пункт COVID-вакцинації.

Зі свого боку ми зробили все можливе, щоб пасажир не відчув посилення правил перевезень: організовано пункт експрес-тестів на Центральному автовокзалі Києва, найближчим часом буде відкрито пункт COVID-вакцинації. Єдина умова для пасажира, який проходитиме тестування, - завчасно приїхати на автовокзал, щоб встигнути оперативно здати тест на COVID-19, - наголосив Скляренко.

Водночас компанія підтримує ініціативу Міністерства охорони здоров'я і закликає пасажирів робити цю процедуру.

Для вакцинованого пасажира посилені правила перевезень будуть майже невідчутні - головне, не забути сертифікат вакцинації.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві поліція заблокувала виїзд з автовокзалу: співробітники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у пасажирів автобусів дальнього сполучення.

Нагадаємо, в Україні почали діяти обмеження на проїзд в міжобласному транспорті.

карантин пасажирські перевезення правила перевірки автобусні маршрути

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