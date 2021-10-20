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20 жовтня 2021, 15:29 96

Київ знаходиться на порозі "червоної" зони - Кличко

20 жовтня 2021, 15:29 96
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Фото: з відкритих джерел
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Міський голова столиці Віталій Кличко заявив про стрімке наближення Києва до "червоної" зони карантину через збільшення кількості COVID-хворих

Про це мер повідомив у Facebook, передає RegioNews.

Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони", - розповів він.

За минулу добу в Києві було зафіксовано понад 1 тисячі випадків COVID-19 і 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані.

98% госпіталізованих до лікарень - не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти", - зауважив мер.

Нагадаємо, 19 жовтня в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної інфекції. Найбільшу кількість нових хворих виявили в Одеській та Харківській областях.

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