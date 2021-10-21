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21 октября 2021, 15:53 23

Из-за новых правил межобластных перевозок на маршруты не вышли 40% автоперевозчиков - "Укрпас"

21 октября 2021, 15:53 23
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Автобусные перевозчики отказываются выходить на маршруты из-за новых карантинных правил межобластных автобусных перевозок

Об этом говорится в сообщении компании "Укрпас", передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С 21 октября в Украине начали действовать утвержденные Кабинетом Министров Украины ужесточенные правила межобластных автобусных перевозок в "желтых" и "красных" регионах Украины.

Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина - перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас" - перевозчики возвращаются в "теневые" перевозки, - сообщил директор компании "Укрпас" Максим Скляренко.

По данным компании, 21 октября отменен ряд рейсов в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

В то же время, по словам директора "Укрпаса", компания для удобства пассажиров и перевозчиков развернула пункт экспресс-тестов на центральном автовокзале Киева.

В планах компании в ближайшее время также организовать на автовокзале столицы пункт COVID-вакцинации.

Со своей стороны мы сделали все возможное, чтобы пассажир не почувствовал ужесточения правил перевозок: организован пункт экспресс-тестов на Центральном автовокзале Киева, в ближайшее время будет открыт пункт COVID-вакцинации. Единственное условие для пассажира, который будет проходить тестирование, - заблаговременно приехать на автовокзал, чтобы успеть оперативно сдать тест на COVID-19, - отметил Скляренко.

В то же время компания поддерживает инициативу Министерства здравоохранения и призывает пассажиров делать эту процедуру.

Для вакцинированного пассажира ужесточенные правила перевозок будут почти неощутимы - главное, не забыть сертификат вакцинации.

Как сообщалось, сегодня в Киеве полиция заблокировала выезд с автовокзала: сотрудники полиции начали проверять наличие сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров автобусов дальнего следования.

Напомним, в Украине начали действовать ограничения на проезд в межобластном транспорте.

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