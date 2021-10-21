12:58  21 жовтня
Медики на межі виснаження: у Франківську дві COVID-лікарні переповнені хворими
10:32  21 жовтня
В Україні на вокзалах відкрили пункти експрес-тестування на COVID
08:06  21 жовтня
На Донбасі збільшилась активність бойовиків, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2021, 14:06 52

У Києві поліція заблокувала виїзд з автовокзалу

21 жовтня 2021, 14:06 52
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці в четвер, 21 жовтня, на автостанції "Київ" співробітники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у пасажирів автобусів дальнього сполучення

Як пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL, у разі відсутності необхідних паперів у людей, такі машини не випускають на рейс.

"Поліцейські зупиняють автобуси, які здійснюють поїздки в інші області і перевіряють наявність ПЛР-тестів або сертифікатів про вакцинацію у пасажирів. При цьому у кожної п'ятої людини цих документів немає. Тобто, машини, в яких їдуть пасажири без потрібних документів, не пускають, поки порушники карантину не вийдуть з салону автотранспорту", – зазначає видання.

Виявилося, що кожен п'ятий пасажир їхав без потрібних документів.

Виїзд з території станції було заблоковано співробітниками полку спецпризначення поліції Києва.

Зазначимо, що більшість пасажирів негативно відреагували на посилення карантинних обмежень. При цьому один з них заявив правоохоронцям, що він здоровий і йому документи не потрібні.

Поки пасажири без документів не покинуть автобус його не випускають.

Нагадаємо, в столиці у четвер, 21 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі почав працювати пункт вакцинації і експрес-тестування на COVID-19. Пасажирів, які не мають довідок про вакцинацію або негативного тесту, не пускають в потяги.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 22 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може запровадити "червону зону" у столиці. В разі ухвалення такого рішення згідно до постанови Кабміну карантин буде посилено з 25 жовтня.

автобус COVID-19 пасажир тести вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua