У Києві поліція заблокувала виїзд з автовокзалу

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У столиці в четвер, 21 жовтня, на автостанції "Київ" співробітники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію або ПЛР-тестів у пасажирів автобусів дальнього сполучення

Як пише RegioNews з посиланням на OBOZREVATEL, у разі відсутності необхідних паперів у людей, такі машини не випускають на рейс.

"Поліцейські зупиняють автобуси, які здійснюють поїздки в інші області і перевіряють наявність ПЛР-тестів або сертифікатів про вакцинацію у пасажирів. При цьому у кожної п'ятої людини цих документів немає. Тобто, машини, в яких їдуть пасажири без потрібних документів, не пускають, поки порушники карантину не вийдуть з салону автотранспорту", – зазначає видання.

Виявилося, що кожен п'ятий пасажир їхав без потрібних документів.

Виїзд з території станції було заблоковано співробітниками полку спецпризначення поліції Києва.

Зазначимо, що більшість пасажирів негативно відреагували на посилення карантинних обмежень. При цьому один з них заявив правоохоронцям, що він здоровий і йому документи не потрібні.

Поки пасажири без документів не покинуть автобус його не випускають.

Нагадаємо, в столиці у четвер, 21 жовтня, на Центральному залізничному вокзалі почав працювати пункт вакцинації і експрес-тестування на COVID-19. Пасажирів, які не мають довідок про вакцинацію або негативного тесту, не пускають в потяги.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що 22 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може запровадити "червону зону" у столиці. В разі ухвалення такого рішення згідно до постанови Кабміну карантин буде посилено з 25 жовтня.