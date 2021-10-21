09:02  21 жовтня
В Україні виявили понад 22 тисячі нових COVID-випадків
13:33  20 жовтня
У Житомирі вночі горів коледж, постраждали студенти
08:06  21 жовтня
На Донбасі збільшилась активність бойовиків, поранено бійця ООС
UA | RU
UA | RU
21 жовтня 2021, 08:29 24

В Україні почали діяти обмеження на проїзд в міжобласному транспорті

21 жовтня 2021, 08:29 24
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Починаючи з четверга, 21 жовтня, в Україні введено у дію нові правила для проїзду у міжобласному транспорті - автобусах, потягах та літаках

Як передає RegioNews, про це нагадали у пресслужбі "Укрзалізниці".

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19. Для безпечної подорожі при посадці у поїзд потрібно мати або ПЛР-тест, або експрес-тест, або документ про вакцинацію”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що погрози та вмовляння на працівників "Укрзалізниці" не подіють - через них лише викличуть поліцію. Водночас, якщо пасажири зробили хоча б одне щеплення від COVID-19, правила подорожі для них не зміняться.

Дані правила пасажирських перевезень посилено для регіонів, у яких встановлено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Таким чином, з 21 жовтня, міжрегіональні перевезення будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

  • документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;
  • міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях;
  • негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);
  • довідка про негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Дотримання нових правил карантину контролюватиме, зокрема поліція. Як повідомляли в поліції, правоохоронці мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв COVID-документів. При цьому, у разі їх відсутності, пасажирів не будуть висаджувати з транспорту, а на перевізника буде складено адмінпротокол.

Раніше повідомлялось, що Кабмін обмежив користування транспортом для невакцинованих від COVID-19. При цьому обмеження перевезення невакцинованих пасажирів не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Також у Міністерство охорони здоров’я розповіли, які документи потрібні для дотримання нових правил міжрегіональних перевезень.

карантин транспорт правила область перевізники Обмеження документ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram