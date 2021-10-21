В Україні почали діяти обмеження на проїзд в міжобласному транспорті

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Починаючи з четверга, 21 жовтня, в Україні введено у дію нові правила для проїзду у міжобласному транспорті - автобусах, потягах та літаках

Як передає RegioNews, про це нагадали у пресслужбі "Укрзалізниці".

З 21 жовтня в Україні починають діяти нові правила пасажирських перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19. Для безпечної подорожі при посадці у поїзд потрібно мати або ПЛР-тест, або експрес-тест, або документ про вакцинацію”, - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі наголошують, що погрози та вмовляння на працівників "Укрзалізниці" не подіють - через них лише викличуть поліцію. Водночас, якщо пасажири зробили хоча б одне щеплення від COVID-19, правила подорожі для них не зміняться.

Дані правила пасажирських перевезень посилено для регіонів, у яких встановлено "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епіднебезпеки.

Таким чином, з 21 жовтня, міжрегіональні перевезення будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях;

негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

довідка про негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Дотримання нових правил карантину контролюватиме, зокрема поліція. Як повідомляли в поліції, правоохоронці мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв COVID-документів. При цьому, у разі їх відсутності, пасажирів не будуть висаджувати з транспорту, а на перевізника буде складено адмінпротокол.

Раніше повідомлялось, що Кабмін обмежив користування транспортом для невакцинованих від COVID-19. При цьому обмеження перевезення невакцинованих пасажирів не будуть застосовуватись до міських та внутрішньообласних перевезень.

Також у Міністерство охорони здоров’я розповіли, які документи потрібні для дотримання нових правил міжрегіональних перевезень.