На Тернопільщині посилили карантин

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У Тернопільській області від сьогодні, 21 жовтня, починають діяти нові карантинні обмеження

Про це повідомили під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС в Тернопільській облдержадміністрації, пише RegioNews.

"Від 00:00 год 21 жовтня розпочнуть діяти нові карантинні обмеження", - йдеться у повідомленні.

Так, в регіоні працюватимуть лише ті громадські заклади та ринки, в яких працівники і відвідувачі матимуть 100% вакцинацію, або ПЛР-тест, чи довідку про перенесену хворобу. Такі ж правила стосуються і міжрегіональних перевезень.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

Дотримання карантинних вимог перевірятимуть мобільні групи, до складу яких увійдуть представники поліції, Держпродспоживслужби, ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України" і працівники органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на початку жовтня у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 Тернопіль відновив купівлю апаратів ШВЛ.