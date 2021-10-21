На Тернопільщині посилили карантин
У Тернопільській області від сьогодні, 21 жовтня, починають діяти нові карантинні обмеження
Про це повідомили під час позачергового засідання комісії ТЕБ та НС в Тернопільській облдержадміністрації, пише RegioNews.
"Від 00:00 год 21 жовтня розпочнуть діяти нові карантинні обмеження", - йдеться у повідомленні.
Так, в регіоні працюватимуть лише ті громадські заклади та ринки, в яких працівники і відвідувачі матимуть 100% вакцинацію, або ПЛР-тест, чи довідку про перенесену хворобу. Такі ж правила стосуються і міжрегіональних перевезень.
За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.
Дотримання карантинних вимог перевірятимуть мобільні групи, до складу яких увійдуть представники поліції, Держпродспоживслужби, ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України" і працівники органів місцевого самоврядування.
Нагадаємо, на початку жовтня у зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 Тернопіль відновив купівлю апаратів ШВЛ.