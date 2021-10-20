Ще 7 областей можуть потрапити до "червоної" зони - міністр

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Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра розвитку громад Олексія Чернишова

Міністр нагадав, що наразі у червоній зоні карантину вже 5 областей, а, згідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 23 жовтня до цього переліку буде додано і Сумську область.

"Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до неї вже найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - зазначив міністр.

Він також закликав вакцинуватися проти COVID-19.