Ще 7 областей можуть потрапити до "червоної" зони - міністр
Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до червоної зони епідемічної небезпеки найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра розвитку громад Олексія Чернишова
Міністр нагадав, що наразі у червоній зоні карантину вже 5 областей, а, згідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 23 жовтня до цього переліку буде додано і Сумську область.
"Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області можуть потрапити до неї вже найближчим часом, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - зазначив міністр.
Він також закликав вакцинуватися проти COVID-19.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За результатами Державна комісія вирішила встановити:
- з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного” рівня епідемічної небезпеки", - зазначається у повідомленні міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова
Нагадаємо, що 12 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла Херсонську область до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
15 жовтня туди ж потрапили ще чотири області.