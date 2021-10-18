Правоохранители и эксперты выясняют, почему упали в прошлом году фонари на Шулявском мосту

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Сегодня эксперты и спецслужбы проверяют качество работ на Шулявском мосту и нарушения при проектировании и строительстве, из-за которых в декабре прошлого года там упали фонарные столбы

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Отмечается, что по факту нарушения правил во время проектирования или строительства, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, а именно столбов электроснабжения, на Шулявском мосту, начато уголовное производство.

В понедельник, 18 октября, в рамках следствия на указанном объекте с участием экспертов и специальных служб осуществляется осмотр с целью проверки качества выполненных работ и фиксации нарушений во время проектирования или строительства, которые привели к разрушению в декабре 2020 года конструктивных опор освещения/контактной сети и падению фонарных столбов.

Это создало угрозу гибели людей, которые находились на Шулявском путепроводе, и повлекло повреждение шести автомобилей, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, согласно предварительным строительно-техническим экспертным исследованиям, строительство осуществлено с несоответствием проектно-технической документации и нарушением нормативно-правовых актов.

По результатам следственных и процессуальных действий в кратчайшие сроки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. Кроме того, в рамках расследования исследуется законность использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Шулявского путепровода. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, - отмечают правоохранители.

Как сообщалось, 15 декабря прошлого года в столице на Шулявском мосту упали огромные фонари. Чудом удалось избежать тяжелых последствий.

В тот же день Кличко отреагировал на "фонарропад" на Шулявском мосту в столице. Мэр Киева обратился с заявлением в полицию.