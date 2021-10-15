Новоназначенный столичный топ-чиновник, погорел на взятке и вышел под залог

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Начальник управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської міської державної адміністрації, який погорів на хабарі у 2000 доларів, вийшов під заставу

Про це пише RegioNews з посиланням на коментар Українській правді пресслужби прокуратури Києва

Зазначається, що Шевченківський районний суд визнав обґрунтованою підозру та обрав затриманому чиновнику запобіжний захід – взяття під варту з альтернативою внесення застави у 300 прожиткових мінімумів, тобто 681 тисячу гривень.

"Заставу було внесено, тож підозрюваний, провівши 4 дні в СІЗО, вийшов на волю", - додають у прокуратурі

7 жовтня столична прокуратура повідомила про викриття на одержанні хабара посадовця Київської міської державної адміністрації.

"Новоспечений" чиновник, який нещодавно був призначений на посаду начальника управління, вимагав хабар від громадянина за те, щоб закрити очі на порушення будівельних норм, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вулиці Крутий узвіз у столиці.