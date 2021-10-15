КМДА оновила проєкт Подільського мосту: обіцяють три станції метро на Троєщину

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

Оновлений проєкт передбачає будівництво ще одного з’їзду та заїзду на міст з житлового масиву Троєщина. Також передбачене подальше будівництво тунелів Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.

"Порівняно з минулим проєктом тепер у ньому передбачено будівництво ще одного з’їзду з Подільського мостового переходу на житловий масив Троєщина – на вул. Оноре де Бальзака та заїзду з цієї вулиці на міст. Таким чином, розмовам про те, буде чи не буде з’їзд на вул. Оноре де Бальзака, документально поставлена крапка", – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Він додав, що будівництво метро на Троєщину триває.

"Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході тривають без вихідних. Працюють бурові задля укріплення елементів штучних споруд, ведуться роботи із спорудження підпірних стін насипу, тунелів метрополітену. Влаштовуються інженерні комунікації, бар’єрне огородження, шумозахисні екрани", – поінформував Олександр Густєлєв.

Також у складі будівництва мостового переходу влаштовані в основних конструкціях і 3 станції майбутньої Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену.