У Києві п’яний на вантажівці наїхав на пішоходів: один загиблий, водій під вартою

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Водія вантажівки, який учора скоїв наїзд на пішоходів в Оболонську районі Києва, взяли під варту

Про це повідомили в поліції Києва, передає RegioNews.

У Києві, в Оболонському районі, 15 жовтня нетверезий водій вантажівки скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, у результаті чого останні опинилися в лікарні.

В аварії постраждав сценарист одного з телеканалів Олександр Зінченко. Ще один пішохід помер у лікарні.

Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили водію про підозру. Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва стосовно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, — йдеться в повідомленні.

За цим фактом проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Як повідомлялося, 13 жовтня у ДТП на Закарпатті загинув хлопчик, ще двоє дітей госпіталізовані.