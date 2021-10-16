У столиці група молодиків обстріляла маршрутний автобус

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Лікарі надали водієві допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовся. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетних осіб.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення, про те, що у Дніпровському районі група невідомих чоловіків стріляла в автобус. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі, - повідомила представниця пресслужби Марія Агапова.

Вона розповіла, що попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли. Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи рокі ув’язнення.

Наразі правоохоронці намагаються встановити і затримати особи нападників.

Як повідомлялося, учора в центрі Києва сталася бійка зі стріляниною: є потерпілий.

Раніше, 12 жовтня, у житловому масиві Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі з рушниці стріляв по водієві автомобіля, в той самий час на задньому сидінні знаходилась дівчинка.