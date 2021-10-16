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16 октября 2021, 18:10 87

В Киеве пьяный на грузовике наехал на пешеходов: один погибший, водитель под стражей

16 октября 2021, 18:10 87
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Фото Нацполиции
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Водителя грузовика, который вчера совершил наезд на пешеходов в Оболонском районе Киева, взяли под стражу

Об этом сообщили в полиции Киева, передает RegioNews.

В Киеве, в Оболонском районе, 15 октября нетрезвый водитель грузовика совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего последние оказались в больнице.

В аварии пострадал сценарист одного из телеканалов Александр Зинченко. Еще один пешеход скончался в больнице.

Следователи при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили водителю о подозрении. Определением Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, — говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщалось, 13 октября в ДТП на Закарпатье погиб мальчик, еще двое детей госпитализированы.

Также Офис генпрокурора засекретил информацию, был ли депутат Трухин за рулем во время ДТП.

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