У ДТП на Закарпатті загинув хлопчик, ще двоє дітей госпіталізовані

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Поблизу села Майдан у Закарпатській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій "AUDI А4", його дружина та двоє дітей 2011 та 2019 років народження були госпіталізовані, а 12-річний хлопчик загинув

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Дорожньо-транспортну пригоду сталася на автошляху "Долина-Хуст".

Водій автомобіля Audi A4 рухався зі сторони с. Верхній Бистрий у бік Майдану, коли не впорався з керуванням та злетів у кювет", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП водій, його дружина та двоє дітей 2011 та 2019 років народження отримали різного роду травми й були госпіталізовані до Міжгірської центральної лікарні. Ще одна дитина, хлопчик 2009 року народження, загинула на місці події.

Раніше повідомлялось, що поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом травмування двох малолітніх хлопців. Внаслідок ДТП діти отримали тяжкі травми.