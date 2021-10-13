Офіс генпрокурора засекретив інформацію, чи був депутат Трухін за кермом під час ДТП

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Офіс генпрокурора відмовився повідомити інформацію про те, чи перебував депутат Верховної Ради Олександр Трухін ("Слуга народу") за кермом автомобіля під час ДТП під Києвом і зовсім засекретив розслідування у справі

Офіс генпрокурора не повідомив, хто був за кермом автомобіля, який спровокував ДТП, скільки свідків вдалося встановити і допитати.

Також у відомстві не повідомили, чи викликався до органу слідства на допит сам Трухін, пише RegioNews з посиланням на Українські новини

Офіс генпрокурора повідомив, що справа розслідується, проте дані по ньому - таємниця слідства.

"Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021100000000767 від 23.08.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження)", - йдеться у відповіді.

В даний час ДБР вживаються заходи "щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування з тим, щоб кожен, хто скоїв кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї провини, але жоден невинний не був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура".

Надання іншої інформації, згідно з відповіддю, неможливо з огляду на те, що такі дані - таємниця слідства.

Державне бюро розслідувань у середу, 2 вересня, отримало від Нацполіції України матеріали кримінального провадження за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.