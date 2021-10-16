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16 жовтня 2021, 15:57 23

Горіла конвеєрна стрічка на коксохімічному заводі в Авдіївці

16 жовтня 2021, 15:57 23
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Фото ДСНС в Донецькій області
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На території Авдіївського коксохімічного заводу сьогодні, 16 жовтня, сталася пожежа

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Донецькій області, передає RegioNews.

16 жовтня о 9:52... надійшла інформація про пожежу на території коксового цеху № 1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у місті Авдіївка. Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику, — йдеться в повідомленні.

По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить конвеєрна стрічка на території коксового цеху № 1 на висоті 15 м, друге вогнище було на висоті 40 м.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано об 11:06, ліквідовано — об 11:23. Виробничий процес цеху тимчасово призупинено на час заміни конвеєрної стрічки, — відзначили у ДСНС.

Як повідомлялося, учора у Львові горіла автостоянка: рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.

Раніше у Києві горіла будівля лікарні: рятувальники евакуювали 15 осіб.

пожежа Авдіївка рятувальники ДСНС Донецька область Завод Коксохім

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