Горіла конвеєрна стрічка на коксохімічному заводі в Авдіївці
На території Авдіївського коксохімічного заводу сьогодні, 16 жовтня, сталася пожежа
Про це повідомили в ГУ ДСНС у Донецькій області, передає RegioNews.
16 жовтня о 9:52... надійшла інформація про пожежу на території коксового цеху № 1 Авдіївського коксохімічного заводу, що у місті Авдіївка. Для ліквідації пожежі від Головного управління було направлено сили та засоби за підвищеним номером виклику, — йдеться в повідомленні.
По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить конвеєрна стрічка на території коксового цеху № 1 на висоті 15 м, друге вогнище було на висоті 40 м.
Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає. Пожежу локалізовано об 11:06, ліквідовано — об 11:23. Виробничий процес цеху тимчасово призупинено на час заміни конвеєрної стрічки, — відзначили у ДСНС.
Як повідомлялося, учора у Львові горіла автостоянка: рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію.