Горела конвейерная лента на коксохимическом заводе в Авдеевке

Фото ГСЧС в Донецкой области

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews.

16 октября в 9:52... поступила информация о пожаре на территории коксового цеха № 1 Авдеевского коксохимического завода, что в городе Авдеевка. Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова, — говорится в сообщении.

По прибытию на место спасатели установили, что горит конвейерная лента на территории коксового цеха № 1 на высоте 15 м, второй очаг был на высоте 40 м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 11:06, ликвидирован — в 11:23. Производственный процесс цеха временно приостановлено на время замены конвейерной ленты, — отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, вчера во Львове горела автостоянка: спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.