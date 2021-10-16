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16 октября 2021, 15:57 72

Горела конвейерная лента на коксохимическом заводе в Авдеевке

16 октября 2021, 15:57 72
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Фото ГСЧС в Донецкой области
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На территории Авдеевского коксохимического завода сегодня, 16 октября, произошел пожар

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews.

16 октября в 9:52... поступила информация о пожаре на территории коксового цеха № 1 Авдеевского коксохимического завода, что в городе Авдеевка. Для ликвидации пожара от Главного управления были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова, — говорится в сообщении.

По прибытию на место спасатели установили, что горит конвейерная лента на территории коксового цеха № 1 на высоте 15 м, второй очаг был на высоте 40 м.

В результате пожара погибших и пострадавших нет. Пожар локализован в 11:06, ликвидирован — в 11:23. Производственный процесс цеха временно приостановлено на время замены конвейерной ленты, — отметили в ГСЧС.

Как сообщалось, вчера во Львове горела автостоянка: спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

Раньше в Киеве горело здание больницы: спасатели эвакуировали 15 человек.

пожар Авдеевка спасатели ГСЧС Донецкая область Завод Коксохим

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