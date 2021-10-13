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13 жовтня 2021, 11:12 146

На Дніпропетровщині палаюче авто на стоянці підпалило інші машини

13 жовтня 2021, 11:12 146
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ДСНС
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У Кривому Розі на стоянці автомобілів сталася масштабна пожежа. На вулиці Криворіжсталі на стоянці загорівся автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску. Пожежа виникла у моторному відсіку автомобіля

Як пише RegioNews з посиланням на повідомлення Державної служби з питань надзвичайних ситуацій пожежа почала поширюватися на інші автомобілі, які стояли поруч.

Пожежею були пошкоджені:

Lada Priora - пошкоджено задню частину багажнику та задній бампер;

Renault Sandero - пошкоджений передній бампер та ліва фара;

Skoda Fabia - пошкоджений передній бампер та ліва фара;

Mercedes Vito - пошкоджений передній бампер та права фара;

ВАЗ 2106 - пошкоджено переднє праве крило та колесо.

Пожежу загасили рятувальники, заливши палаючий автомобіль водою та піною.

Нагадаємо, що у липні у центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків.

пожежа авто ДСНС Кривий Ріг рятувальники

 
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