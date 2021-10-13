На Дніпропетровщині палаюче авто на стоянці підпалило інші машини
У Кривому Розі на стоянці автомобілів сталася масштабна пожежа. На вулиці Криворіжсталі на стоянці загорівся автомобіль Renault Megane, 2008 року випуску. Пожежа виникла у моторному відсіку автомобіля
Як пише RegioNews з посиланням на повідомлення Державної служби з питань надзвичайних ситуацій пожежа почала поширюватися на інші автомобілі, які стояли поруч.
Пожежею були пошкоджені:
Lada Priora - пошкоджено задню частину багажнику та задній бампер;
Renault Sandero - пошкоджений передній бампер та ліва фара;
Skoda Fabia - пошкоджений передній бампер та ліва фара;
Mercedes Vito - пошкоджений передній бампер та права фара;
ВАЗ 2106 - пошкоджено переднє праве крило та колесо.
Пожежу загасили рятувальники, заливши палаючий автомобіль водою та піною.
Нагадаємо, що у липні у центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків.