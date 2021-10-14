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14 жовтня 2021, 11:12 9

Військовий корабель ВМС, який отримав пошкодження у Чорному морі, буксирують до Одеси

14 жовтня 2021, 11:12 9
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Фото: з відкритих джерел
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Пошкоджений напередодні через погіршення погодних умов корабель Військово-морських сил ЗСУ буксирують до Одеси. Екіпаж судна перебуває у безпеці

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

За даними відомства, екіпаж судна доставили у пункт постійної дислокації. Військовослужбовці почуваються добре.

На пошкодженому судні наразі залишається аварійно-рятувальний загін ВМС ЗС України, який продовжує проводити протиаварійні заходи.

Наразі здійснюється буксирування корабля до пункту базування Одеса в супроводженні кораблів і катерів Військово-Морських Сил ЗСУ та підприємства "Морська пошуково-рятувальна служба" Міністерства інфраструктури України", - додали в пресслужбі.

Раніше повідомлялось, що військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Було розпочато рятувальну операцію, до якої залучили кораблі й катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

ВМС України кораблі ЗСУ ДСНС море ремонт

 
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