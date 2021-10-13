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13 жовтня 2021, 13:10 20

У 7 областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

13 жовтня 2021, 13:10 20
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Фото: з відкритих джерел
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У семи регіонах України очікується 4-й рівень пожежонебезпеки

За даними Sinoptik.ua, в середу, 13 жовтня, в Київській, Луганській, Донецькій, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях очікується 4-й рівень пожежонебезпеки – вкрай несприятливе поєднання відносно високої температури повітря і сухої погоди.

Удень у цих регіонах температура сягатиме 10–13 °С, а в деяких районах навіть 18–21 °C. Радимо утриматися від розведення багаття в лісі, біля сільськогосподарських угідь і споруд, випалювання сухої трави в садах, на лісових галявинах і полях. Через можливі сильні пориви вітру – до 7–12 м/с – існує високий ризик загоряння та швидкого поширення вогню.

Під час розведення багаття на присадибній ділянці краще не залишати джерело вогню без нагляду. З огляду на прогноз для цього дня під час відвідування лісу рекомендується відмовитися від паління і не користуватися сірниками.

Якщо раптом побачите загоряння, терміново телефонуйте "101"!

Раніше повідомлялось, що погода на вихідні 9–10 жовтня стане останнім приємним сюрпризом перед дощовим тижнем. На всій території України буде тепла погода з мінливою хмарністю. В середньому можна розраховувати на +12–14 °С.
ліс погода пожежа вогонь природа Синоптики

 
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