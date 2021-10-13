У 7 областях України оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

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За даними Sinoptik.ua, в середу, 13 жовтня, в Київській, Луганській, Донецькій, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях очікується 4-й рівень пожежонебезпеки – вкрай несприятливе поєднання відносно високої температури повітря і сухої погоди.

Удень у цих регіонах температура сягатиме 10–13 °С, а в деяких районах навіть 18–21 °C. Радимо утриматися від розведення багаття в лісі, біля сільськогосподарських угідь і споруд, випалювання сухої трави в садах, на лісових галявинах і полях. Через можливі сильні пориви вітру – до 7–12 м/с – існує високий ризик загоряння та швидкого поширення вогню.

Під час розведення багаття на присадибній ділянці краще не залишати джерело вогню без нагляду. З огляду на прогноз для цього дня під час відвідування лісу рекомендується відмовитися від паління і не користуватися сірниками.

Якщо раптом побачите загоряння, терміново телефонуйте "101"!