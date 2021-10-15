У Львові горіла автостоянкаі: рятувальники оголосили надзвичайну ситуацію

У Львові на вулиці Городоцькій у металевому кіоску на відкритій автостоянці сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації

За інформацією​ департаменту пожежа виникла 14 жовтня о 21:18 на вул. Городоцька, 371, у металевому вагончику розміром 4×3 м. Кіоск розташований на відкритій автостоянці для вантажівок і техніки. Пожежу ліквідували о 21:40

Унаслідок пожежі загинуло троє людей, вік та стать яких ще встановлюють. Їх тіла виявили у вагончику після загашення полум'я. Вогонь знищив внутрішнє оздоблення вагончика та побутові речі.

Через пожежу на території автостоянки з 15 жовтня оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Нагадаємо, нещодавно на Дніпропетровщині палаюче авто на стоянці підпалило інші машини