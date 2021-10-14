У Києві горіла будівля лікарні: рятувальники евакуювали 15 осіб

Фото: ДСНС

У Шевченківському районі Києва на вулиці Винниченка сталася пожежа двоповерхової будівлі, що належить до Інституту урології НАМН

Як передає RegioNews, про пожежу повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла рятувальникам у четвер, 14 жовтня, о 13:13. Пожежники, які прибули на місце встановили, що загорівся дах двоповерхової будівлі.

Існувала загроза розповсюдження полум’я по всій площі даху та на 8-поверхову поруч розташовану будівлю. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 15 осіб", - повідомили рятувальники.

О 14:14 займання локалізовано на площі 500 кв. м та о 14:36 – ліквідовано. На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 30 осіб особового складу.

Причина пожежі встановлюватиметься правоохоронними органами.

Нагадаємо, вранці 12 жовтня у Києві на вул. Костьольна, 2-В, що у Шевченківському районі, горів дах житлового будинку.