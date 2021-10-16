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16 октября 2021, 14:14 92

В столице группа мужчин обстреляла маршрутный автобус

16 октября 2021, 14:14 92
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Фото из открытых источников
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Неизвестные совершили несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство, водитель получил телесные повреждения

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает RegioNews.

Врачи оказали водителю помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц.

В полиции Киева на спецлинию 102 поступило сообщение, о том, что в Днепровском районе группа неизвестных мужчин стреляла в автобус. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи, - сообщила представительница пресс-службы Мария Агапова.

Она рассказала, что предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз произвели выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать личности нападавших.

Как сообщалось, вчера в центре Киева произошла драка со стрельбой: есть пострадавший.

Ранее, 12 октября, в жилом массиве Софиевская Борщаговка Киевской области мужчина в камуфляже из ружья стрелял по водителю автомобиля, в то же время на заднем сиденье находилась девочка.

Киев обстрел полиция хулиганство маршрутки

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