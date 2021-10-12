Під Києвом чоловік у камуфляжі обстріляв автівку з дитиною

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У житловому масиві Софіївська Борщагівка Київської області чоловік у камуфляжі з рушниці стріляв по водієві автомобіля, в той самий час на задньому сидінні знаходилась дівчинка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Близько 07:45 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік у камуфляжі здійснив постріли в напрямку 27-річного молодика, який разом із 28-річною дружиною сідав до автівки", - повідомили у пресслужбі.

Чоловіка було поранено у ногу та пошкоджено автівку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські встановлюють, з якої зброї стріляв чоловік та усі обставини стрільби.

Раніше повідомлялось, що у Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.