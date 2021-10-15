У трьох областях поліцейські розпускали руки щодо підозрюваних - ДБР

ДБР

Факти перевищення повноважень співробітниками поліції зафіксовано в Житомирській і Запорізькій областях, а також на Київщині

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань

"Слідчі Територіального управління ДБР у Хмельницькому за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали досудове розслідування за фактом побиття 41-річного чоловіка у Житомирському районному відділенні поліції", - зазначили у ДБР

Громадянин був доставлений до відділку поліції у зв’язку з підозрою у дрібному хуліганстві.

Між одним з оперуповноважених та чоловіком виник словесний конфлікт, у результаті якого поліцейський побив чоловіка просто у холі райвідділку гумовим кийком.

"Побиття побачили інші відвідувачі відділку, які зупинили поліцейського та викликали швидку", - йдеться в повідомленні.

У постраждалого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

У ДБР продовжили: "У Запоріжжі патрульні поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися.

Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження".

За даними правоохоронців постане інспектор патрульної поліції в Житомирській області, який "побив людей під час затримання".

Подібний інцидент стався і в Київській області.

Там було повідомлено про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції міста Біла Церква, який побив порушника правил дорожнього руху.

"У ніч із 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив місцевий автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій в стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф", - зазначаєтсья у повідомленні

Під час оформлення протоколу і вилучення водійських прав водій вдарив по задньому склу поліцейського авта

"Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття", - додають у ДБР

Підозрюваним загрожує до 8 років за гратами.