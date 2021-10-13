У рівнянина, який на Буковині підірвався на снаряді, вдома виявили арсенал зброї

Фото Нацполіції

У чоловіка, який підірвався на снаряді на Буковині, вдома у Рівному поліцейські виявили цілий арсенал зброї

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Рівненській області, передає RegioNews.

Понад тисячу набоїв, три кілограми пороху, майже шість кілограмів тротилу, 72 гранати, 42 підривачі, 46 артснарядів, 9 фугасних мін та ще 15 одиниць вибухонебезпечних предметів вилучили поліцейські.

За повідомленням працівників ДСНС про виявлену вибухівку, на місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та працівники вибухотехнічної служби ГУНП. Поліцейські встановили, що гараж належить загиблому 53-річному жителю обласного центру, який займався пошуками історичних цінностей. Перебуваючи у лісовому масиві у Чернівецькій області, він підірвався на знайденому артилерійському снаряді часів війни дев’ятого жовтня цьогоріч, - йдеться в повідомленні.

За фактом незаконного зберігання боєприпасів та вибухівки розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 263 КК України. Вилучені тротил та артилерійський снаряд калібру 40 мм скеровані для проведення експертизи до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Усі інші об’єкти часів війни передані піротехнічній службі ГУ ДСНС в Рівненській області для подальшого знищення.

Як повідомлялося, 10 жовтня на Буковині житель Рівненщини підірвався на снаряді минулих війн.