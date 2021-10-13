17:28  13 жовтня
У Львові з 18 жовтня посилюють карантин: що буде заборонено
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
17:50  13 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 21:36 4

Матеріали справи про держзраду політолога Юрія Дудкіна скеровані до суду – СБУ

13 жовтня 2021, 21:36 4
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Досудове розслідування стосовно військово-політичного “експерта” Юрія Дудкіна, якого підозрюють у державній зраді, завершено. Матеріали справи скерували до суду

Про це повідомили в ГУ СБУ Києва та Київської області, передає RegioNews.

Матеріали справи скеровано до суду. Звинувачення висунуто за ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, - йдеться в повідомленні СБУ.

Слідством встановлено, що в інформаційній сфері "експерт” брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

За наданою інформацією, політолог діяв за завданням російських кураторів. Він створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ.

На цих ресурсах він поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала” та агенції "News Front”.

Також встановлено, що він особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. За сприяння розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, зловмисник отримував гроші від замовників.

Результати проведених експертних досліджень підтвердили ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці.

Як повідомлялося, 24 лютого СБУ вручила підозру у держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну.

Наступного дня підозрюваного в держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.

13 квітня депутати від ОПЗЖ внесли 2 млн гривень застави за арештованого політолога Дудкіна і він вийшов із СІЗО під заставу в 2 млн гривень.

суд СБУ розслідування держзрада Юрій Дудкін

Президент призначив нових суддів до ВСУ: хто отримав посаду
13 жовтня 2021, 17:51
СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму
11 жовтня 2021, 15:29
"УДАР" вимагає в СБУ порушити справу про держзраду проти Киви
08 жовтня 2021, 15:26
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua