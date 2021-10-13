Матеріали справи про держзраду політолога Юрія Дудкіна скеровані до суду – СБУ

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Досудове розслідування стосовно військово-політичного “експерта” Юрія Дудкіна, якого підозрюють у державній зраді, завершено. Матеріали справи скерували до суду

Про це повідомили в ГУ СБУ Києва та Київської області, передає RegioNews.

Матеріали справи скеровано до суду. Звинувачення висунуто за ст.111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, - йдеться в повідомленні СБУ.

Слідством встановлено, що в інформаційній сфері "експерт” брав участь у проведенні підривної діяльності проти України з боку РФ.

За наданою інформацією, політолог діяв за завданням російських кураторів. Він створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів (групи в соціальних мережах, youtube-канали) та окремі блогери, які фінансувалися з РФ.

На цих ресурсах він поширював замовний контент, у тому числі від своїх координаторів з російського "Первого канала” та агенції "News Front”.

Також встановлено, що він особисто брав участь у прямих ефірах політичних ток-шоу на заборонених російських телеканалах. За сприяння розпалюванню міжнаціональної ворожнечі, зловмисник отримував гроші від замовників.

Результати проведених експертних досліджень підтвердили ознаки такої підривної діяльності на шкоду державній безпеці.

Як повідомлялося, 24 лютого СБУ вручила підозру у держзраді політексперту з каналів Медведчука Дудкіну.

Наступного дня підозрюваного в держзраді політексперта Дудкіна заарештували на два місяці.