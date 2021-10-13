17:28  13 жовтня
У Львові з 18 жовтня посилюють карантин: що буде заборонено
13:01  13 жовтня
У МОЗ заявили про поліцейські рейди по магазинах: перевірятимуть дотримання карантину
17:50  13 жовтня
На Донбасі російські окупанти тричі порушили "тишу": гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2021, 17:51 46

Президент призначив нових суддів до ВСУ: хто отримав посаду

13 жовтня 2021, 17:51 46
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду

Як пише RegioNews з посиланням на Офіс президента, у документі дві людини - Тетяна Чумаченко і Валерій Картер.

Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно з указом президента посади у Верховному Суді отримали:

  • Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
  • Картер Валерій Іванович - до Касаційного суду.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.

суд Володимир Зеленський Офіс президента ЗСУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram