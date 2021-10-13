Президент призначив нових суддів до ВСУ: хто отримав посаду
Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду
Як пише RegioNews з посиланням на Офіс президента, у документі дві людини - Тетяна Чумаченко і Валерій Картер.
Зазначається, що призначення вироблено відповідно до частини п'ятої статті 126, частини першої статті 128 Конституції України та статей 80, 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
Згідно з указом президента посади у Верховному Суді отримали:
- Чумаченко Тетяна Анатоліївна призначена до Касаційного адміністративного суду;
- Картер Валерій Іванович - до Касаційного суду.
Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.
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