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11 жовтня 2021, 15:29 98

СБУ затримала топчиновника окупаційної влади Криму

11 жовтня 2021, 15:29 98
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України затримала росіянина, який активно сприяв тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними оперативників, чоловік приїхав на півострів після його окупації й відповідав за розбудову інфраструктурної галузі, у тому числі для швидкої мілітаризації Криму.

За даними слідства, у 2014-2017 роках він працював керівником незаконно створених окупантами структур на базі захоплених українських підприємств.

Чоловік неодноразово брав участь у робочих нарадах під головуванням очільника "Республіки Крим" Аксьонова. У ході цих зустрічей топчиновник не лише звітував про виконання покладених на нього обов’язків, а й надавав пропозиції щодо розбудови інфраструктурних проєктів окупантів", - йдеться у повідомленні.

Росіянину повідомлено про підозру, а в суд направлено обвинувальний акт стосовно нього.

Нагадаємо, раніше Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України затримали так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь", якого підозрюють у допомозі захоплення повітряного простору при окупації Криму.

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