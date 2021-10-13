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13 октября 2021, 21:36 4

Материалы дела о госизмене политолога Юрия Дудкина направлены в суд – СБУ

13 октября 2021, 21:36 4
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Фото из открытых источников
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Досудебное расследование в отношении военно-политического “эксперта” Юрия Дудкина, которого подозревают в государственной измене, завершено. Материалы дела направили в суд

Об этом сообщили в ГУ СБУ Киева и Киевской области, передает RegioNews.

Материалы дела направлены в суд. Обвинение выдвинуто по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении СБУ.

Следствием установлено, что в информационной сфере "эксперт” участвовал в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.

По предоставленной информации, политолог действовал по заданию российских кураторов. Он создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ.

На этих ресурсах он распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала” и агентства "News Front”.

Также установлено, что он лично участвовал в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. За содействие разжиганию межнациональной розни, злоумышленник получал деньги от заказчиков.

Результаты проведенных экспертных исследований подтвердили признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности.

Как сообщалось, 24 февраля СБУ вручила подозрение в госизмене ПолитЭксперту по каналам Медведчука Дудкину.

Следующий день подозреваемого в госизмене политэксперта Дудкина арестовали на два месяца.

13 апреля депутаты от ОПЗЖ внесли 2 млн гривен залога за арестованного политолога Дудкина и он вышел из СИЗО под залог в 2 млн гривен.

суд СБУ расследование госизмена Юрий Дудкин

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