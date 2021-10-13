Міносвіти запропонували розпочати шкільні канікули на тиждень раніше - Ляшко

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У Національній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендують Міністерству освіти і науки перенести початок осінніх канікул з 25 на 18 жовтня

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За словами міністра, це дозволить "стримати активний епідпроцес", який зараз фіксується в Україні. Однак, скільки триватимуть такі канікули поки що невідомо.

Ми зараз говоримо про те, щоб наблизити канікули, а надалі будемо дивитися залежно від епідситуації. Або рекомендуватимемо подовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення", - зазначив Ляшко.

Міністр наголосив, що "зазвичай" канікули або призупинення навчального процесу призводить до як мінімум на 15% зниження захворюваності уже через 5 днів після ухвалення такого рішення.

Раніше повідомлялось, що у Черкасах школярів достроково відправили на канікули. Також Львів посилює карантин: школи відправляють на дистанційне навчання та призупиняються планові операції. У Львові рекомендують обмежити розважальні масові заходи.

Крім того, на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше.

Також у КМДА заговорили про локдаун і знову закликали киян вакцинуватися від COVID-19.