13:26  12 жовтня
Монастирський розповів, коли з'являться перші результати експертиз у справі нардепа Полякова
09:46  12 жовтня
"Помаранчевій" зоні карантину відповідають 15 областей - МОЗ
17:28  12 жовтня
На Донбасі російські окупанти обстріляли військових ООС зі стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2021, 14:02 350

У КМДА заговорили про локдаун і знову закликали киян вакцинуватися від COVID-19

12 жовтня 2021, 14:02 350
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Київській міській державній адміністрації допускають введення локдауну і вкотре закликають киян вакцинуватися від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", – зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

При цьому вона зауважила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає, і місто постійно шукає нові можливості для їхнього розширення:

"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен охочий міг приїхати і щепитися. Вакцин достатньо і є вибір – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа. На сьогодні працюють 57 мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи. У ТРЦ щотижня розширюємо кількість пунктів вакцинації й нині їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр".

Вона закликала киян активніше вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо, що станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів.

локдаун COVID-19 вакцина вакцинація CoronaVac

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Всі публікації »
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram