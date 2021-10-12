У КМДА заговорили про локдаун і знову закликали киян вакцинуватися від COVID-19

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У Київській міській державній адміністрації допускають введення локдауну і вкотре закликають киян вакцинуватися від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА.

"У столиці щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих: станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на COVID-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає", – зазначила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

При цьому вона зауважила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає, і місто постійно шукає нові можливості для їхнього розширення:

"Збільшуємо кількість пунктів, робимо максимально зручну логістику, щоб кожен охочий міг приїхати і щепитися. Вакцин достатньо і є вибір – Coronavac, Pfizer, AstraZenecа. На сьогодні працюють 57 мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи. У ТРЦ щотижня розширюємо кількість пунктів вакцинації й нині їх вже 22. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр".

Вона закликала киян активніше вакцинуватися від COVID-19.

Нагадаємо, що станом на 12 жовтня в Україні через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем і підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки відповідають 15 регіонів.