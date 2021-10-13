Минобразования предложили начать школьные каникулы на неделю раньше - Ляшко

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В Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендуют Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине. Однако, сколько продлятся такие каникулы пока неизвестно.

Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что "обычно" каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия такого решения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьников досрочно отправили на каникулы. Также Львов усиливает карантин: школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции. Во Львове рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Кроме того, на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.

Также в КГГА заговорили о локдауне и снова призвали киевлян вакцинироваться от COVID-19.