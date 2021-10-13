11:22  13 октября
В Киеве COVID-больницы заполнены почти на 50% - Кличко
13:01  13 октября
В Минздраве заявили о полицейских рейдах по магазинах: будут проверять соблюдение карантина
08:06  13 октября
Сутки в ООС: боевики на Донбассе дважды били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
13 октября 2021, 08:29 120

Минобразования предложили начать школьные каникулы на неделю раньше - Ляшко

13 октября 2021, 08:29 120
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендуют Министерству образования и науки перенести начало осенних каникул с 25 на 18 октября

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

По словам министра, это позволит "сдержать активный эпидпроцесс", который сейчас фиксируется в Украине. Однако, сколько продлятся такие каникулы пока неизвестно.

Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или будем рекомендовать продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", - отметил Ляшко.

Министр подчеркнул, что "обычно" каникулы или приостановление учебного процесса приводит к как минимум на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия такого решения.

Ранее сообщалось, что в Черкассах школьников досрочно отправили на каникулы. Также Львов усиливает карантин: школы отправляют на дистанционное обучение и приостанавливаются плановые операции. Во Львове рекомендуют ограничить развлекательные массовые мероприятия.

Кроме того, на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.

Также в КГГА заговорили о локдауне и снова призвали киевлян вакцинироваться от COVID-19.

школа заболевание дети Виктор Ляшко каникулы

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Убежище либерал-националистов. Как Притула собирает свою новую команду из успешных "старых лиц" Западной Украины
Взять на крючок. Кто и зачем вспомнил о земельных сделках Труханова и Галантерника
Все публикации »
Виталий Бала
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram