У Черкасах школярів достроково відправили на канікули: названо причину

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У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення

Про це пише RegioNews з посиланням на допис міського голови Анатолія Бондаренка у Facebook.

"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.

Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.

Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено. Аналогічне рішення було ухвалено і у Херсоні.