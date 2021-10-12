У Черкасах школярів достроково відправили на канікули: названо причину
У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення
Про це пише RegioNews з посиланням на допис міського голови Анатолія Бондаренка у Facebook.
"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.
Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.
Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено. Аналогічне рішення було ухвалено і у Херсоні.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Притулок ліберал-націоналістів. Як Притула збирає свою нову команду із успішних "старих облич" Західної України
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника