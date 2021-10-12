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12 жовтня 2021, 14:45 4

У Черкасах школярів достроково відправили на канікули: названо причину

12 жовтня 2021, 14:45 4
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з відкритих джерел
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У Черкасах школярі підуть на осінні канікули тижнем раніше. Таке рішення було прийнято у цілях економії витрат на опалення

Про це пише RegioNews з посиланням на допис міського голови Анатолія Бондаренка у Facebook.

"У школах, аби зменшити витрати тепла, профільний департамент запропонував перенести осінні канікули тижнем раніше й провести їх із 18 до 24 жовтня", - написав мер.

Він також зазначив, що в закладах середньої освіти опалення будуть підключати вже після канікул, але за окремими заявками директорів шкіл.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули також розпочнуться на тиждень раніше.

Зазначимо, що для школярів Вінниці канікули в цьому році також перенесено. Аналогічне рішення було ухвалено і у Херсоні.

Черкаси опалення школи канікули

 
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