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10 жовтня 2021, 16:36 41

У Харківській області за день склали 14 протоколів за порушення карантину

10 жовтня 2021, 16:36 41
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Фото Держпродспоживслужби
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9 жовтня мобільні групи держпродспоживслужби та поліції перевірили в області 81 об’єкт бізнесу: ринки, магазини, перукарню. Виявили 65 порушень і склали 14 протоколів

Про результати перевірок повідомили на сайті Держпродспоживслужби Харківщини, передає RegioNews.

Перевірили 43 ринки, 18 магазинів товарів, 13 продуктових магазинів, 6 кафе та перукарню.

Порушення виявлені на 65 об’єктах. В основному:

відсутність на підлозі розмітки про соціальну дистанцію;

не дотримання маскового режиму;

не дотримання соціальної дистанції відвідувачами, - йдеться в повідомленні.

Працівники служби з правоохоронцями склали 14 протоколів про порушення санітарних норм.

Як повідомлялося, на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше.

Раніше Держкомісія зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в області.

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