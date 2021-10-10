У Харківській області за день склали 14 протоколів за порушення карантину
9 жовтня мобільні групи держпродспоживслужби та поліції перевірили в області 81 об’єкт бізнесу: ринки, магазини, перукарню. Виявили 65 порушень і склали 14 протоколів
Про результати перевірок повідомили на сайті Держпродспоживслужби Харківщини, передає RegioNews.
Перевірили 43 ринки, 18 магазинів товарів, 13 продуктових магазинів, 6 кафе та перукарню.
Порушення виявлені на 65 об’єктах. В основному:
відсутність на підлозі розмітки про соціальну дистанцію;
не дотримання маскового режиму;
не дотримання соціальної дистанції відвідувачами, - йдеться в повідомленні.
Працівники служби з правоохоронцями склали 14 протоколів про порушення санітарних норм.
Як повідомлялося, на Харківщині через коронавірус канікули для школярів розпочнуться раніше.
Раніше Держкомісія зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в області.
МОЗ розпочинає раптові перевірки працівників харчоблоків шкілВсі новини »
08 жовтня 2021, 20:32Харківська область під загрозою переходу до "червоної зони" карантину
04 жовтня 2021, 15:51Отруєння дітей у дитсадку на Запоріжжі: розслідування виявило порушення на харчоблоці
29 вересня 2021, 12:25
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Взяти на гачок. Хто і навіщо згадав про земельні оборудки Труханова і Галантерника
Прощання з Разумковим: як Зеленський нічого не виграв і лише розв'язав своєму колишньому партнеру руки