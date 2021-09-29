Отруєння дітей у дитсадку на Запоріжжі: розслідування виявило порушення на харчоблоці
Розслідування спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію дев’яти вихованців Вільнянського дитсадка виявило порушення в дитячому закладі
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, передає RegioNews.
На погане самопочуття дітей батьки почали скаржитися з 19 вересня.
В рамках санітарно-епідеміологічного розслідування спеціалістами проведено інспектування харчоблоку з відбором харчових продуктів, питної води, змивів з об’єктів зовнішнього середовища для проведення лабораторних досліджень.
В пробах води питної на мікробіологічні показники виявлено відхилення від нормативних показників. При здійсненні заходів виявлено перевантаження групових осередків; встановлено, що медичний блок та дитячі туалети не забезпечено гарячим водопостачанням, а звітно – облікова медична документація ведеться не в повному обсязі; медичними працівниками здійснювався недостатній контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, - йдеться в повідомленні.
Також встановлено факт відсутності повірки контрольного термометра технологічного обладнання.
Разом з тим, потужність харчоблоку дошкільного закладу зареєстровано в Держреєстрі потужностей операторів ринку. Створено відповідні умови щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі, а також дотримується погоджене Держпродспоживслужбою перспективне двотижневе меню.
З ініціативи фахівців Держпродспоживслужби в 3 групах, де захворіли діти, на тиждень призупинено навчально-виховний процес. Семиденний термін спливає сьогодні, 29 вересня. Проведено комплекс протиепідемічних заходів та заключна дезінфекція. Контроль якості дезінфекції приміщень та обладнання підтверджено лабораторними дослідженнями змивів з зовнішнього середовища, відхилень немає.
За повідомленням КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" Вільнянської міської ради, станом на 27.09.2021 всі діти почувають себе добре. У 5 вихованців заключний діагноз "гостра кишкова інфекція невстановленої етіології". Дослідження на кишкову групу інфекцій чотирьох вихованців тривають. Співробітники закладу бактеріологічно обстежені на групу кишкових інфекцій та стафілокок, результати негативні, - додають у Держпродспоживслужбі.
Як повідомлялося, в дитячому садочку Запорізької області сталося масове отруєння.