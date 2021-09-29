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29 вересня 2021, 12:25 117

Отруєння дітей у дитсадку на Запоріжжі: розслідування виявило порушення на харчоблоці

29 вересня 2021, 12:25 117
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Фото з відкритих джерел
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Розслідування спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію дев’яти вихованців Вільнянського дитсадка виявило порушення в дитячому закладі

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, передає RegioNews.

На погане самопочуття дітей батьки почали скаржитися з 19 вересня.

В рамках санітарно-епідеміологічного розслідування спеціалістами проведено інспектування харчоблоку з відбором харчових продуктів, питної води, змивів з об’єктів зовнішнього середовища для проведення лабораторних досліджень.

В пробах води питної на мікробіологічні показники виявлено відхилення від нормативних показників. При здійсненні заходів виявлено перевантаження групових осередків; встановлено, що медичний блок та дитячі туалети не забезпечено гарячим водопостачанням, а звітно – облікова медична документація ведеться не в повному обсязі; медичними працівниками здійснювався недостатній контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, - йдеться в повідомленні.

Також встановлено факт відсутності повірки контрольного термометра технологічного обладнання.

Разом з тим, потужність харчоблоку дошкільного закладу зареєстровано в Держреєстрі потужностей операторів ринку. Створено відповідні умови щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі, а також дотримується погоджене Держпродспоживслужбою перспективне двотижневе меню.

З ініціативи фахівців Держпродспоживслужби в 3 групах, де захворіли діти, на тиждень призупинено навчально-виховний процес. Семиденний термін спливає сьогодні, 29 вересня. Проведено комплекс протиепідемічних заходів та заключна дезінфекція. Контроль якості дезінфекції приміщень та обладнання підтверджено лабораторними дослідженнями змивів з зовнішнього середовища, відхилень немає.

За повідомленням КНП "Вільнянська багатопрофільна лікарня" Вільнянської міської ради, станом на 27.09.2021 всі діти почувають себе добре. У 5 вихованців заключний діагноз "гостра кишкова інфекція невстановленої етіології". Дослідження на кишкову групу інфекцій чотирьох вихованців тривають. Співробітники закладу бактеріологічно обстежені на групу кишкових інфекцій та стафілокок, результати негативні, - додають у Держпродспоживслужбі.

Як повідомлялося, в дитячому садочку Запорізької області сталося масове отруєння.

Раніше повідомлялося, що по всій Україні проведуть "раптові перевірки" через отруєння школярів у Хмельницькому.

отруєння дитячий садок перевірки діти Держпродпотребслужба

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