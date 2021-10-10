В Харьковской области за день составили 14 протоколов за нарушение карантина
9 октября мобильные группы Госпродпотребслужбы и полиции проверили в области 81 объект бизнеса: рынки, магазины, парикмахерскую. Выявили 65 нарушений и составили 14 протоколов
О результатах проверок сообщили на сайте Госпродпотребслужбы Харьковщины, передает RegioNews.
Проверили 43 рынка, 18 магазинов товаров, 13 продуктовых магазинов, 6 кафе и парикмахерскую.
Нарушения выявлены на 65 объектах. В основном:
отсутствие на полу разметки о социальной дистанции;
не соблюдение маскового режима;
не соблюдение социальной дистанции посетителями, - говорится в сообщении.
Работники службы с правоохранителями составили 14 протоколов о нарушении санитарных норм.
Как сообщалось, на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.
Раньше Госкомиссия обязала Харьковскую ОГА усилить карантинные ограничения в области.
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