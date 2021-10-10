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10 октября 2021, 16:36 41

В Харьковской области за день составили 14 протоколов за нарушение карантина

10 октября 2021, 16:36 41
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Фото Госпродпотребслужбы
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9 октября мобильные группы Госпродпотребслужбы и полиции проверили в области 81 объект бизнеса: рынки, магазины, парикмахерскую. Выявили 65 нарушений и составили 14 протоколов

О результатах проверок сообщили на сайте Госпродпотребслужбы Харьковщины, передает RegioNews.

Проверили 43 рынка, 18 магазинов товаров, 13 продуктовых магазинов, 6 кафе и парикмахерскую.

Нарушения выявлены на 65 объектах. В основном:

отсутствие на полу разметки о социальной дистанции;

не соблюдение маскового режима;

не соблюдение социальной дистанции посетителями, - говорится в сообщении.

Работники службы с правоохранителями составили 14 протоколов о нарушении санитарных норм.

Как сообщалось, на Харьковщине из-за коронавируса каникулы для школьников начнутся раньше.

Раньше Госкомиссия обязала Харьковскую ОГА усилить карантинные ограничения в области.

Харьковская область Госпродпотребслужба проверки нарушения протокол

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