Держкомісія зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в області

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Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 7 жовтня доручила Харківській обласній державній адміністрації посилити карантинні обмеження

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету міністрів, передає RegioNews.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на початку тижня спостерігалося погіршення епідситуації на Харківщині.

В області перевищували два індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров’я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем. Це дозволило нам вивести область з ознак, перевищення яких дозволяє встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки, — підкреслив міністр.

Але ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою, тому Комісія прийняла рішення зобов'язати Харківську обласну державну адміністрацію посилити протиепідемічні заходи в регіоні.

Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількісті захворювань, — підсумував Ляшко.

Комісія ТЕБ та НС доручила Харківській ОДА:

- продовжувати збільшувати кількість ПЛР-тестів та експрес-тестів;

- посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, неухильно виконуючи галузеві стандарти організації надання медичної допомоги хворим COVID-19;

- оновити маршрути пацієнтів і їх суворе виконання медичною службою області;

- ініціювати встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території окремих територіальних громад в межах області.

Як повідомлялося, в Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19.