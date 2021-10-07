Держкомісія зобов’язала Харківську ОДА посилити карантинні обмеження в області
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 7 жовтня доручила Харківській обласній державній адміністрації посилити карантинні обмеження
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету міністрів, передає RegioNews.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що на початку тижня спостерігалося погіршення епідситуації на Харківщині.
В області перевищували два індикатори: кількість позитивних тестів та кількість госпіталізацій. Оперативно реагуючи на дану ситуацію, було нарощено кількість тестувань і додані нові заклади охорони здоров’я, зокрема, лікарні, які мають ліжка з киснем. Це дозволило нам вивести область з ознак, перевищення яких дозволяє встановлювати "червоний" рівень епідемічної небезпеки, — підкреслив міністр.
Але ситуація з поширенням COVID-19 залишається напруженою, тому Комісія прийняла рішення зобов'язати Харківську обласну державну адміністрацію посилити протиепідемічні заходи в регіоні.
Критичного навантаження на систему охорони здоров’я в області немає. Але потрібно посилити додатковий нагляд за збільшенням кількісті захворювань, — підсумував Ляшко.
Комісія ТЕБ та НС доручила Харківській ОДА:
- продовжувати збільшувати кількість ПЛР-тестів та експрес-тестів;
- посилити контроль за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, неухильно виконуючи галузеві стандарти організації надання медичної допомоги хворим COVID-19;
- оновити маршрути пацієнтів і їх суворе виконання медичною службою області;
- ініціювати встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на території окремих територіальних громад в межах області.
Як повідомлялося, в Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19.
Також відомо, що у зв'язку із зростанням захворюваності на COVID-19 Тернопіль відновив купівлю апаратів ШВЛ.